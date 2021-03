Journée Mondiale de l'Eau : un tiers de la planète est assoiffé

2,2 milliards de personnes sur Terre - soit près d'une sur trois - n'ont pas accès à l'eau potable. C'est dans ce cadre qu'avait lieu ce lundi la Journée Mondiale de l'Eau. L'ONU a l'ambition de fournir à toute la population mondiale un accès sûr à l'eau avant la fin de la décennie. Mais en 2040, la demande en eau potable devrait avoir doublé.

Max Weiss, directeur Europe de l'ONG CDP : "La sécurité de l'eau est l'un des plus grands problèmes mondiaux de notre époque. C'est une préoccupation humaine, environnementale et économique. Et de fait, les pénuries d'eau affectent aujourd'hui près de trois milliards de personnes et la quantité d'eau potable par personne a en fait diminué d'un cinquième en vingt ans."

L'eau douce est une autre ressource dont les quantités disponibles s'amoindrissent avec le réchauffement climatique. Pour le pape François, c'est un bien universel qui doit être partagé : "Pour nous, croyants,« notre soeur l'eau »n'est pas un bien du commerce, c'est un symbole universel, une source de vie et de santé. Trop, beaucoup, beaucoup trop de frères et sœurs n'ont accès qu'à un tout petit d'eau et qui est peut-être polluée."

"La crise mondiale de l'eau n'est pas à venir - elle est déjà là, et les enfants en sont les premières victimes", déclarait ce lundi Peter Hawkins, un représentant de l'UNicef en Afrique. Une crise qui peut sembler bien lointaine quand on dispose d'eau fraîche et potable sortie d'un simple robinet.