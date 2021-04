Les caillots sanguins, "effet secondaire rare" du vaccin AstraZeneca selon l'EMA

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a livré ce mercredi ses conclusions sur le lien potentiel entre le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus et la formation de caillots sanguins.

Le régulateur européen du médicament, basé à Amsterdam, a ainsi estimé que la balance bénéfice/risque de l'utilisation du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 reste "positive". Mais L'EMA a néanmoins jugé que les caillots sanguins devraient être répertoriés comme effet secondaire "très rare" du vaccin.

L'EMA a aussi établi "un lien possible avec de très rares cas de caillots sanguins inhabituels avec des plaquettes sanguines basses".

L'agence européenne n'a pas identifié de facteur de risque spécifique concernant le vaccin AstraZeneca, estimant qu'une explication "plausible" à des cas rares de caillots sanguins pourrait être une réponse immunitaire.

"Des facteurs de risque spécifiques tels que l'âge, le sexe ou les antécédents médicaux n'ont pas pu être confirmés car les événements rares sont observés à tous les âges", a déclaré la directrice exécutive de l'EMA, Emer Cooke, lors de la visioconférence organisée ce mercredi.

Revoir la conférence de presse de l'EMA :

La directrice exécutive de l'EMA, Emer Cooke, a participé aux côtés d'autres responsables de l'agence à cette conférence après la suspension par plusieurs pays européens de l'utilisation du vaccin du laboratoire anglo-suédois en raison des signalements de thromboses parmi les personnes vaccinées.

Les ministres de la Santé de l'Union européenne se réuniront ensuite par visioconférence à partir de 19h (17h GMT) pour examiner les conclusions de l'EMA. Cette réunion informelle est conduite par la ministre portugaise Marta Temido, dont le pays occupe la présidence tournante de l'UE, a annoncé Lisbonne dans un tweet.

L'EMA avait indiqué mardi qu'elle était toujours en train d'évaluer si le vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 est potentiellement lié à la formation de rares caillots sanguins signalés dans plusieurs pays.

Un responsable du régulateur européen avait évoqué auparavant, dans une interview au quotidien italien Il Messaggero, l'existence d'un "lien" entre le vaccin AstraZeneca et les cas de thrombose observés par son administration.

Mais le régulateur avait rapidement tempéré cette affirmation : le comité de sécurité de l'EMA "n'a pas encore abouti à une conclusion et l'examen est actuellement en cours", avait précisé l'agence dans un communiqué, promettant "un point presse" après finalisation de cet "examen".

A la suite de suspensions dans plusieurs pays, l'EMA avait jugé le 18 mars que le vaccin AstraZeneca était "sûr et efficace", estimant que les bénéfices continuaient de l'emporter sur les risques et que son utilisation n'était "pas associés" à un risque plus élevé de thrombose.

Le 31 mars, le régulateur indiquait que ses experts n'avaient pas identifié de facteurs de risque spécifique, y compris l'âge, tout en reconnaissant que le lien entre vaccin et thromboses était "possible" et en annonçant la publication prochaine de "recommandations actualisées" sur le vaccin.

19 morts sur 79 signalements de caillots sanguins au Royaume-Uni

Les autorités sanitaires britanniques ont indiqué ce mercredi, lors d'une conférence de presse qui se tenait à la même heure que celle de l'EMA, avoir constaté 19 décès de personnes ayant reçu le vaccin anti-Covid Oxford/AstraZeneca, sur un total de 79 cas de caillots sanguins identifiés, assurant que les bénéfices restaient supérieurs aux risques pour "la grande majorité" de la population.

Ces cas concernent 51 femmes et 28 hommes âgés de 18 à 79 ans, a précisé June Raine, directrice de l'agence britannique du médicament, la MHRA, qui recommande désormais de limiter le vaccin AstraZeneca aux plus de 30 ans.

La semaine dernière, l'Allemagne, comme un certain nombre d'autres pays, a déconseillé l'usage du produit pour les plus jeunes, le réservant aux plus de 60 ans, en raison des cas de caillots sanguins signalés

En France, la Haute autorité de santé a recommandé de le réserver aux personnes de 55 ans et plus, notant que les cas de thrombose veineuse cérébrale avaient alors été uniquement observés chez des moins de 55 ans.

La Norvège et le Danemark avaient même décidé de suspendre l'utilisation du vaccin AstraZeneca.