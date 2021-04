VIH : se faire dépister à moitié prix

Une goutte de sang à déposer sur une bandelette, et quelques minutes plus tard, on sait si on est séropositif ou pas. C'est l'intérêt de ces auto-tests de dépistage du VIH.

Ces derniers vont être encore plus largement démocratisés, notamment dans les pays en développement.

Ce mercredi, l'organisation internationale Unitaid a annoncé un accord avec un gros fabricant, prévoyant une réduction de moitié du prix de ces tests.

Moins de 2 dollars l'unité, et ce dans 135 pays.

L'objectif fixé par Unitaid, c'est que 90% des personnes infectées par le VIH connaissent leur statut sérologique. Ce taux est actuellement de 80%.

Les spécialistes rappellent que plus on sait rapidement si on est séropositif ou pas, mieux on peut être pris en charge, tout en protégeant les autres.

Unitaid estime à 8 millions, le nombre de personnes potentiellement séropositives sans le savoir.