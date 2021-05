287 km/h sur l'autoroute : la police suisse arrête des fous du volant

C'est un peu Fast and Furious version helvète. La police du canton de Zurich a effectué une descente dans le milieu des courses automobiles illégales organisées dans cette région la plus peuplée de Suisse. Les 20 et 27 avril, les forces de l'ordre ont ainsi arrêté douze personnes, onze hommes et une femme, âgés de 24 à 40 ans, originaires de Suisse, d'Italie, de Macédoine du Nord, de Serbie et de Bosnie-Herzégovine.

Lors de perquisitions effectuées au domicile de ces derniers, la police a également saisi plusieurs véhicules, des grosses cylindrées pour la plupart dont certaines étaient préparées, "tunées", pour accroître leur performance.

Les suspects appréhendés sont accusés d'avoir enfreint les limitations en vigueur sur les autoroutes et le réseau secondaire, à savoir 120 km/h et 80 km/h. Et en la matière, ces chauffards n'ont pas fait les choses à moitié puisque des vitesses jusqu'à 287 km/h sur autoroute et 200 km/h sur route classique ont été enregistrées.

Le ministère public de Zurich a ouvert des procédures pénale pour ces délits de très grand excès de vitesse. Et à la demande du parquet, quatre personnes ont été placées en détention provisoire. Tous les accusés sont présumés innocents, jusqu'à ce qu'une condamnation définitive soit prononcée.

Cette opération fait suite à une autre qui avait permis d'arrêter 21 personnes pour des faits similaires en 2019.