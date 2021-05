La police charge la manifestation pro-palestinienne de Londres

no comment

Affrontements entre police et manifestants à Londres samedi, alors que des milliers d'entre eux sont venus manifester contre l'offensive israélienne à Gaza.

Les manifestants se sont dirigés vers l'ambassade d'Israël en scandant des slogans pro-palestiniens et en brandissant des drapeaux et des banderoles, appelant le gouvernement britannique à prendre des mesures à la suite des affrontements entre Israël et le Hamas.