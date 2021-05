Arctique : huit pays de la région promettent de protéger ce territoire convoité et menacé

Ils vont lutter ensemble contre le réchauffement climatique dans l'Arctique, et y préserver la paix. C'est la promesse faite par les pays de l'Arctique : Etats-Unis, Russie, Canada, Islande, Danemark, Finlande, Norvège et Suède étaient réunis en Islande pour d'un conseil crucial. Et pour cause, le réchauffement climatique est trois fois plus rapide dans le Grand Nord. Mais une autre menace pèse sur la région : certains pays comme la Chine lorgnent sur ce vaste territoire, riche en ressources naturelles, dont l'exploitation est facilitée par le recul des glaces et le développement du transport maritime. Ce qui inquiète aussi c'est le retour d'une présence militaire russe accrue dans plusieurs bases et aérodromes abandonnés depuis la fin de l'époque soviétique.

Entre pouvoir, appât du gain et dérèglement climatique, l'Arctique est bien vulnérable.