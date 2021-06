Abus sexuels : le cardinal de Munich présente sa démission au pape François

Quand le cardinal de Munich présente sa démission au pape, cela fait l'effet d'un coup de tonnerre au sein de l'Eglise car l'Allemand Reinhard Marx est l'une des figures libérales les plus influentes du catholicisme romain. Le cardinal dénonce "la catastrophe des abus sexuels"

"En substance, il s'agit pour moi de partager la responsabilité de la catastrophe des abus sexuels commis par des ecclésiastiques au cours des dernières décennies", a écrit Reinhard Marx au pape.

Reinhard Marx a déclaré que les enquêtes et les rapports des dix dernières années lui ont montré qu'il y avait eu non seulement "beaucoup d'échecs personnels et d'erreurs administratives", mais "aussi des échecs institutionnels et systémiques" au sein de l'Église catholique. Le cardinal explique que le pape va réfléchir à cette démission, et prier.

La démission du cardinal intervient après que le pape a annoncé la semaine dernière qu'il envoyait une commission à Cologne, dans l'ouest du pays, pour examiner des centaines de cas d'abus sexuels sur des enfants dans l'archidiocèse.

Dans sa déclaration, le cardinal Marx écrit que sa démission pourrait peut-être être le signe personnel d'un nouveau départ, et d'un nouveau départ pour l'Église. Dans son archidiocèse de Munich et Freising, un rapport d'expert sur les cas d'abus sexuels est attendu cet été. Il s'agit de savoir comment les abus sexuels commis par des prêtres dans le diocèse sont devenus possibles et si des membres du clergé de haut rang ont protégé les auteurs de ces abus.