Le combat de Dominic, jeune fan de football de 14 ans, contre le cancer

Dominic Kramberger, 14 ans, a le football dans le sang. Le Suédois a assisté à son premier match alors qu'il n'avait que deux semaines et son père avait l'habitude de le border avec des chants de football.

Il a ensuite commencé à jouer à l'âge de cinq ans. Mais huit ans plus tard, en avril 2020, Dominic s'est fait une luxation à la jambe pendant un match de football.

Après l'accident, on lui a également diagnostiqué une forme sévère de cancer. Parallèlement à de dures séances de chimiothérapie, les médecins ont été obligés de lui amputer la partie inférieure de sa jambe droite.

"Mon corps était complètement assommé", raconte-t-il. Mais la carrière de football de Dominic ne s'est pas arrêtée là pour autant. En avril 2021, il a reçu une prothèse et, à peine un mois plus tard, il a représenté son pays, la Suède, au sein du programme de Gazprom dédié aux enfants, Football for Friendship (F4F).

Dans le cadre de ce projet, les participants - filles et garçons âgés de 12 à 14 ans - ont pris part à un jeu en ligne, F4F World, développé spécialement pour l'événement. Chaque enfant avait une histoire à raconter, car l'objectif de F4F est de combiner le football et programmes éducatifs.

Dominic se remet encore de sa maladie et devrait terminer sa chimiothérapie à la fin du mois de septembre. Il dit être chanceux d'avoir eu la possibilité de participer à une initiative "amusante et inspirante" qui lui a permis "de se faire des amis du monde entier". Ses nouveaux amis et la direction du programme le considèrent d'ailleurs comme un véritable atout.

Les défis quotidiens auxquels il est confronté ne l'ont pas démuni de sa motivation : "C'est dur, c'est vraiment dur, mais je vais y arriver", a t-il confié à Euronews.

Le Suédois s'entraîne environ deux heures par jour pour renforcer les muscles de ses cuisses. "Mon objectif est de marcher sans béquilles avant la fin de l'année et de revenir dans mon équipe de football en tant que gardien de but", a-t-il déclaré.

D'où Dominic tire-t-il sa grande motivation ?

"L'essentiel de mon esprit positif et combatif me vient de ma famille", explique-t-il, en remerciant son père, sa mère et son frère pour leur soutien. "Ils m'ont toujours poussé à faire ce que je veux, et à ne jamais abandonner ce que je veux être. (...)__C'est dans mon cerveau ; je me dis toujours que je dois être le meilleur et que je ne dois jamais abandonner."

Dominic dit espérer devenir un joueur de football professionnel à l'avenir, "mais si ce n'est pas possible, peut-être journaliste ou arbitre alors."

Cette envie de devenir journaliste, l'adolescent l'a développé au fil de ses rencontres, mais aussi après avoir eu la chance d'interviewer la star du football Roberto Carlos, qui est par ailleurs ambassadeur de F4F.

Sa question a été choisie dans le cadre d'un atelier d'initiation au journalisme afin d'être posée à l'ancien joueur brésilien lors d'une conférence de presse. "C'était tellement agréable de lui parler", dit Dominic, "Je ne pensais pas que je pourrais le faire. J'étais tellement heureux quand il a dit que je pourrais aller à Madrid assister à un match de football. Je n'avais pas les mots."

Au cours des huit dernières années, Football for Friendship a réuni des jeunes du monde entier pour partager leur amour du football et mettre en pratique les valeurs fondamentales du sport qui sont aussi celles de l'événement : amitié, égalité, équité, santé, paix, dévouement, victoire, traditions et honneur.