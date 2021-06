Covid-19 : masques, couvre-feu, la France accélère la levée des restrictions

C'est le jour J plus de masque à l'extérieur. Avouons le, il était souvent sous le menton. Les Français accueillent favorablement cette annonce : "Les gens ne le portaient déjà plus beaucoup en extérieur et il me semble que le risque de contamination y est plus faible, alors, c'est vraiment une bonne chose"

Le Premier ministre français Jean Castex a voulu donner des précisions mais les contours de cette annonce restent flous.

Concrètement, le masque n'est plus obligatoire à l'extérieur sauf si la distanciation sociale ne peut être respectée. Pour les écoliers la règle n'était pas très claire. Matignon l'a précisé, ils seront finalement dispensés de masque en cour de récré.

Le calendrier du déconfinement s'accélère. La fin du couvre-feu a été avancé à ce dimanche. Dernière étape attendue le 30 juin avec la fin des jauges à l'intérieur des bars et restaurants et la tenue d’événements de plus de 1000 personnes sous réserve d'un pass sanitaire.

De bons résultats avec la vaccination

Le gouvernement se donne comme objectif 40 millions de personnes primo-vaccinées à la fin août. Ce matin, le ministre de la santé Olivier Véran a lancé n un appel aux soignants qui n'ont toujours pas reçu de dose. Les chiffres sont inquiétants en EHPAD. Si le nombre de personnels vaccinés n'augmente pas d'ici cet été, le ministre envisage des concertations autour de la vaccination obligatoire pour ces soignants.