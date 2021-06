Plus de la moitié des villes européennes ont un air trop pollué

On respire mal en Europe : l'air est pollué dans de plus de la moitié des villes européennes malgré les confinements de l'année dernière.

L'Est, où le charbon reste une source d'énergie importante, est le plus touché : Nowy Sącz en Pologne a la palme du pire, suivi de Crémone en Italie, et Slavonski Brod en Croatie.

Le meilleur air, c'est à Umeå en Suède, Tampere en Finlande et Funchal au Portugal.

"Les particules fines sont un polluant atmosphérique essentiel, explique de Dr.Catherine Ganzleben, chef du groupe pollution de l'air à l'agence européenne de l'environnement. Elles sont à l'origine de plus de 400 000 décès prématurés par an en Europe et sont liées à des maladies graves, notamment les maladies cardiaques et pulmonaires, deux des principales causes de décès en Europe. Si vous vivez dans une ville où l'air est pollué, cela nuit à votre santé et à celle de vos enfants".

Les confinements ont permis de réduire considérablement les niveaux de dioxyde d'azote, qui ont chuté de plus de 60 % dans certaines villes, mais les niveaux de particules restent élevés. Car il existe bien d'autres sources de pollution que le seul trafic routier, notamment le chauffage.

"Nous devons cesser d'investir de l'argent dans l'industrie des combustibles fossiles, recommande le docteur Ganzleben, et nous devons nous concentrer sur les émissions provenant de l'agriculture, nous devons examiner nos systèmes de transport et enfin, en ce qui concerne la production d'énergie, nous devons nous éloigner des combustibles fossiles."

Catherine Ganzleben appelle les citoyens de l'Europe à faire pression sur leurs gouvernements et leurs autorités locales pour faire améliorer de l'air, et ainsi sauver des vies.