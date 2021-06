Variant Delta : les contaminations repartent à la hausse en Europe

Après deux mois et demi de baisse, les contaminations au Covid-19 repartent à la hausse en Europe. Seule arme : la course à la vaccination. En cause : le variant Delta qui provoque de nouvelles flambées de cas au Royaume-Uni et en Russie. Côté britannique, sa proportion dépasse les 90%, la Russie s'approche du même taux. Le Portugal en est à plus de 56%.

Face à cela, les pays de l'UE reprennent des restrictions en ordre dispersé. L'Allemagne a ainsi presque fermé ses portes aux voyageurs en provenance du Portugal et de Russie, en les ajoutant sur sa liste des "pays à variant". Ses propres ressortissants et ses résidents s'ils rentrent en provenance de ces pays doivent observer un isolement de quatorze jours, même avec un test négatif.

Ce mardi, la Commission européenne a demandé plus de coordination aux Etats membres. "Quand un pays utilise son frein d'urgence, il est important de le dire à la Commission et aux autres États membres le plus rapidement possible", explique Christian Wigand, porte-parole de la Commission européenne. "Les États membres devraient également suivre l'approche convenue dans la recommandation, en prenant des mesures strictes telles que la quarantaine, mais en évitant les interdictions de voyage. Les mesures allemandes ne semblent pas totalement conformes à cette recommandation".

En Finlande, la levée des dernières restrictions a été contrariée par l'Euro de foot. 300 supporters de retour d'un match à Saint-Pétersbourg ont en effet été testés positifs. 5 à 6 000 fans avaient fait le voyage en Russie pour assister au match contre la Belgique, qui a d'ailleurs été perdu.