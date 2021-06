"Marche et vol" dans les Alpes : 1 200 kilomètres à pied et en parapente

La course X Alps met aux prises des athlètes qui doivent d'abord gravir des sommets, puis s'élancer en parapente, et ainsi faire le tour des Alpes. Le vainqueur de cette 10e édition est le Suisse Christian Maurer.

Départ donné à Salzbourg en Autriche, et arrivée à Zell am See, toujours en Autriche, 8 jours plus tard.

Le plus rapide a été une nouvelle fois le Suisse Christian "Chrigel" Maurer qui signe une septième victoire dans cette course de "marche et vol".