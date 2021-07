Inondations en Europe : Le bilan provisoire s'alourdit à 153 morts

De la boue à perte de vue. Depuis des jours, elle recouvre une partie de l'ouest de l'Europe. Ce sont les plus fortes inondations depuis près de vingt ans. L'étendue totale des dégâts n'est toujours pas connue car de nombreux villages sont isolés par des glissements de terrain. En Belgique, un jour de deuil national a été décrété.

Plusieurs pays touchés

Avec elle, l'Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas, subissent ces crues meurtrières. Des centaines de personnes sont toujours portées disparues. Un garçon de six ans a été secouru mercredi alors qu'il s'entraînait au football et a retrouvé ses parents vendredi dans un refuge d'urgence en Belgique.

« Il a été coincé au deuxième étage pendant 48 heures avec 5 autres enfants et deux adultes qui s'occupent parfaitement d'eux. Et ça y est, il est avec nous maintenant.", explique sa mère, émue.

Certains retrouvent leurs poches mais d'autres restent dans l'incertitude. Aux Pays-Bas, la rupture d 'une digue a entraîné l'évacuation des habitants. L’eau s’engouffre dans un trou d’environ un mètre, mais celui-ci s’agrandit rapidement et inquiète aussi ses voisins belges. Cette habitante, paniquée, ne peut pas porte secours à sa mère : "J'ai parlé au téléphone à ma mère pour savoir si elle avait déplacé ses affaires plus haut dans la maison et si elle avait fait ses valises. Je suis venue pour l'aider, mais je ne peux rien faire car ce n'est pas permis ici."

Les services d'urgence parent au plus pressé et tentent de renforcer le barrage. Les inondations ont fait plus de 150 morts, dont une centaine en Allemagne. Un bilan, toujours provisoire.