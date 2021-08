Les anti pass sanitaire se mobilisent à travers l'Europe

no comment

Quelque 237.000 personnes, dont 17.000 à Paris, ont défilé dans le calme contre le pass sanitaire. C'est un niveau de mobilisation jamais atteint depuis le début de la contestation, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

C'est 33.000 de plus que samedi dernier. Et le nombre a plus que doublé en trois semaines, en plein cœur de l'été, par rapport aux 114.000 manifestants recensés par les autorités le 17 juillet, lors du premier week-end d'actions.

Des manifestations ont eu lieu samedi également dans plusieurs villes italiennes contre l'instauration d'un pass sanitaire pour assister à des événements en salle et pour les enseignants.

Un millier de personnes se sont rassemblées sur la Piazza del Popolo, dans le centre de Rome, aux cris de "Pas de laissez-passer vert !" et "Liberté !".

Des milliers de personnes ont défilé à Milan, dans le nord, certaines portant des badges en forme d'étoile jaune, avec la mention "Non vacciné", d'après l'agence de presse ANSA.