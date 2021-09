Rentrée scolaire : protocole sanitaire stricte en Grèce et en Italie

Les enfants et adolescents grecs ont repris le chemin de l’école lundi pour la traditionnelle bénédiction orthodoxe de rentrée, mais ils doivent, s’ils ne sont pas vaccinés, présenter un test négatif au coronavirus, à leur charge, comme tous les travailleurs de Grèce non vaccinés.

En Italie, les profs et élèves de plus de 18 ans auront également besoin d'un pass sanitaire pour entrer en classe. Les profs qui n'auront pas leur pass et seront absents cinq jours d'affilée sans autre justification seront sanctionnés. Ils seront suspendus sans salaire et se verront infliger une amende allant jusqu'à 1 000 euros. Les étudiants devront eux aussi montrer patte blanche. Le masque restera obligatoire à l'école dès 6 ans, et si un cas de coronavirus est déclaré, la classe sera mise en quarantaine sept jours pour les vaccinés et dix pour les non-vaccinés.