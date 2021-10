Le nouveau Superman devient bisexuel dans le prochain DC Comics

Un coup de jeune et un coup de maître pour DC Comics... Dans le dernier numéro de la nouvelle série "Superman, fils de Kal-El", Jon Kent, le fils du premier superman Clark Kent et de Loïs Lane fait son coming out bisexuel. Il tombe amoureux de son ami Jay Nakamura, jeune reporter talentueux qui vient soutenir le nouvel homme d'acier en plein "burn out".

De plus en plus de bandes dessinées embrassent la diversité pour le plus grand bonheur de la communauté LGBTQ. Aux États-Unis, 16% des jeunes se disent LGBTQ. C'est donc aussi un coup de poker commercial pour DC Comics, filiale de Warner Bros, qui tentent de rajeunir une franchise vieille de 90 ans.

Et ce n'est pas la première fois que la BD américaine se veut plus en phase avec la diversité de la société : la série Aquaman avait mis en avant cet été un super-héros noir et gay, tandis dans la dernière édition de la BD Batman, Robin s'affichait lui aussi comme bisexuel en août dernier.

Dans cette nouvelle série, Jon Kent est un super-héros aux préoccupations différentes de celles de son père : il est très impliqué contre les injustices sociales, le dérèglement climatique ou la crise des réfugiés.

L'album de "Superman, fils de Kal-El 5" sortira le 9 novembre aux États-Unis.