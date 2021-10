Lloyd Austin en Ukraine pour y "ouvrir les portes de l'OTAN"

Ouvrir les portes de l'OTAN à l'Ukraine et la Géorgie, c'est l'objet de la visite dans ces deux pays de Lloyd Austin, le Secrétaire d'Etat américain à la Défense, car ces deux nations se trouvent aux premières loges de l'agression russe, selon les termes choisis par le Pentagone.

Mais le message, une fois encore, était plutôt à l'attention de Moscou : "Le soutien américain à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine est indéfectible, a déclaré Lloyd Austn à Kiev. Nous appelons donc à nouveau la Russie à mettre fin à son occupation de la Crimée, à cesser de perpétuer la guerre dans l'est de l'Ukraine, à mettre fin à ses activités de déstabilisation dans la mer Noire et le long des frontières de l'Ukraine et à poursuivre ses cyberattaques et autres activités malveillantes contre les États-Unis et leurs alliés et partenaires".

Le conflit entre l'Ukraine et la Russie dans le Donbass a coûté la vie à 13 000 personnes depuis 2014, année de l'annexion de la Crimée par les troupes russes.

Ce lundi, dans un dernier geste de défiance vis à vis des Occidentaux, Moscou a annoncé la fin de sa collaboration avec l'OTAN.

"Les conditions de base pour un travail en commun ne sont plus là", a déclaré Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires Etrangères.