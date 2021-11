Venise chaque année plus menacée par la montée des eaux de la mer

Les chaises de la terrasse Lavena, sur la place Saint-Marc, ont les pieds dans l'eau. L'image de Venise sous les flots commence à être une tristement habituelle. L'acqua Alta, phénomène naturel fréquent à l'automne, est de plus en plus présent: signe du changement climatique en cours, qui menace la ville lagunaire la plus célèbre du monde.

"Les conditions continuent à se dégrader, estime Carlo Alberto Tesserin, premier procureur de Saint-Marc. Nous avons donc la certitude que pendant ces mois, les inondations ne sont plus un phénomène occasionnel. C'est un événement quotidien."

L'élévation du niveau de la mer augmente la fréquence des traditionnelles marées hautes. Cette année, la basilique Saint-Marc a été recouverte cinq fois en août.

"L'acqua alta est un phénomène qui augmente de plus en plus, se désole Annapaola Lavena, propriétaire du Caffè Lavena. Il bloque tous les commerces. Venise vit grâce à son artisanat et au tourisme, s'il n'y a plus de tourisme, Venise meurt".

La défense de Venise a été confiée au système MOSE, des barrières sous-marines mobiles. Activées dès que des crues de plus de 1,3 mètre sont imminentes, elles ont été relevées 20 fois depuis un an. Mais certains estiment déjà que MOSE, qui a été un chantier pharaonique, pourrait devenir obsolète si le niveau des mers augmente.