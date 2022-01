no comment

Les Béninois rendent hommage aux divinités vaudoues, une religion qui vénère les dieux et les esprits naturels tout en respectant les ancêtres vénérés. À Ouidah, petite ville balnéaire au bord de l'océan Atlantique et ancienne plaque tournante de la traite des esclaves, les fidèles rendent chaque année hommage à Mami Wata, la plus célèbre des divinités vaudoues.