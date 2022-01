Le successeur de David Sassoli au poste de président du Parlement européen sera choisi ce mardi à distance en raison du contexte sanitaire.

L'eurodéputée maltaise Roberta Metsola fait figure de favorite. En tête de la course, la candidate du Parti populaire européen de centre-droit (PPE) veut diriger un Parlement tourné vers l'avenir.

"Ce que nous recherchons, c'est le renouvellement d'un Parlement qui regarde vers l'avant avec une manière très moderne de faire de la politique.", a déclaré Roberta Metsola, candidate PPE.

Alice Bah Kuhnke,des Verts/ALE, fait également partie des candidates. Pour l'eurodéputée suédoise, il est essentiel d'élire un leader progressiste et compétent. Elle affirme que ce n'est pas une question de genre.

"Enfin, les différents groupes politiques du Parlement européen considèrent que la compétence est le facteur le plus important que devrait porter le candidat. Donc, je suis très fière de faire partie des personnes compétentes et il se trouve que nous avons plusieurs femmes parmi les candidats et c'est formidable."

Parmi les autres candidats des petits groupes, on trouve l'eurodéputée espagnole Sira Rego, qui représente le groupe d'extrême-gauche.

Elle affirme qu'elle se présente de "manière symbolique" mais avec un objectif plus large. "Nous devons avoir un muscle social, un muscle dans les services publics pour faire face à tout défi. Nous avons vu que la crise du Covid-19 nous a mis devant le miroir des vulnérabilités que nous avons lorsque nous perdons les services publics et nous pensons que c'est un élément substantiel, en plus des politiques d'emploi et de la dignité des salaires."

L'eurodéputé polonais Kosma Zlotowski, du groupe des Conservateurs et Réformistes européens, défie également les trois femmes.

Il a déclaré à Euronews que l'Etat de droit est l'une des priorités qui lui tient à cœur.

"Nous parlons de l'Etat de droit en Pologne, par exemple, ou en Hongrie, mais si nous sommes ici au Parlement, nous faisons tout selon l'Etat de droit. A mon avis : NON."

David Sassoli, le Président sortant du Parlement européen, est décédé la semaine dernière. Son décès est survenu quelques jours avant la fin de son mandat de deux ans et demi et avant l'élection initialement prévue de son successeur.