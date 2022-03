La guerre en Ukraine pousse la Suède et la Finlande à renforcer leur défense

Ne plus dépendre uniquement de la protection de l'OTAN. La guerre en Ukraine pousse de nombreux pays européens à se réarmer. La Suède et la Finlande, non membres de l'Alliance, ne cachent plus leur inquiétude et renforcent leur coopération en matière de défense. Stockholm vient d'annoncer une augmentation des dépenses de défense à 2 % du PIB "dès que cela sera pratiquement possible".

La Finlande pourrait aller plus loin. Sa population semble prête à un changement radical de sa traditionnelle neutralité

"Il y a eu un changement historique. Avant c'était 50% contre 24% et maintenant c'est 54% pour et 20% contre. Je pense que les gens sont poussés, à juste titre, par ce que j'appelle la peur rationnelle. La peur que la Russie puisse faire la même chose à la Finlande ou à la Suède. Et en même temps, il y a la rationalité, nous devons maximiser notre sécurité et faisons cela, sinon à court terme, du moins à long terme, par une alliance militaire, l'OTAN, et une défense collective" explique l'ancien Premier ministre finlandais Alexander Stubb.

Après avoir consulté les partis politiques sur leur perception de la crise et leur position sur une éventuelle adhésion à l'OTAN, la cheffe du gouvernement finlandais Sanna Marin a indiqué que son pays allait revoir sa politique de sécurité au printemps. Aucune date n'a pour l'heure été fixée pour ouvrir le débat sur une adhésion à l'Alliance atlantique. Pour l'instant, la priorité semble être de renforcer la coopération en matière de sécurité par tous les moyens possibles. A commencer par demander des garanties à ses homologues d'activer la clause de défense mutuelle prévue dans le traité de Lisbonne en cas d'agression armée sur le territoire d'un Etat membre.