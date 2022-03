Norouz : l'Iran fête la nouvelle année et l'arrivée du printemps

Des milliers de pèlerins se sont réunis dans la ville iranienne de Mashaad au nord-Est du pays pour célébrer le nouvel an perse. La mausolée de l'Imam Reza, la plus grande au monde, a accueilli de nombreux touristes et iraniens après deux années aux célébrations limitées avec le Covid. Pour cette occasion, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei et le président iranien Ebrahim RaÏssi ont tous deux prononcé des discours télévisés.

Cette fête baptisée Norouz, a lieu entre le 19 et le 22 mars et marque le début de la nouvelle année et l'arrivée du printemps. Norouz une fête nationale en Iran, en Afghanistan et dans les régions kurdes d’Irak, de Turquie et de Syrie ainsi qu’à travers l’Asie centrale.