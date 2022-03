Un concert en soutien à l'Ukraine diffusé dans plusieurs villes européennes

Fatboy Slim, Craig David ou encore les anciens vainqueurs du concours Eurovision de la chanson Salvador Sobral et Netta réunis dans un concert de soutien à l’Ukraine. L’évènement nommé « Save Ukraine. Stop war » organisé par la télévision publique polonaise a été diffusé dans plusieurs villes européennes ce week-end.

À Milan, par exemple, des nombreuses personnes se sont rassemblées sur la place de la cathédrale pour assister au concert sur un écran géant. Différents représentants politiques sont également intervenus comme le président polonais Andrezj Duda, le président ukrainien Volodymyr Zelensky mais aussi les premiers ministres canadien, néerlandais, grec, irlandais et espagnol. Au total, l’évènement a été retransmis dans plus de 20 pays.

La Pologne a aussi dédié son semi-marathon annuel à l'Ukraine et plus spécifiquement à ceux qui ont dû fuir le pays en le qualifiant de "course pour la paix". Selon les organisateurs, plus de 7000 personnes ont participé à cette course à Varsovie, dont certaines pour récolter des fonds pour les enfants ukrainiens réfugiés.

Dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'UE, dont le but est de coordonner les pays contribuant à la réponse aux catastrophes, deux convois français d'ambulances et de véhicules transportant du matériel médical et de secours destinés à l'Ukraine sont arrivés en Roumanie.