Footballeurs pro et coming out : quelle est la situation en Europe?

Il n'est même pas encore adulte, mais Jake Daniels a fait preuve d'une maturité qui dépasse son âge lorsqu'il est devenu le premier footballeur professionnel anglais en activité à faire son coming out ce lundi.

Le jeune homme de 17 ans, qui joue à Blackpool, en seconde division anglaise, a été largement salué dans toute l'Europe pour son courage.

Mais quelle est la situation ailleurs sur le Vieux Continent ?

En France, aucun footballeur professionnel en activité n'a jamais fait son coming out. Chez les joueurs ayant raccroché les crampons, rares sont ceux qui ont annoncé leur homosexualité, à l'exception de l'ancien attaquant Olivier Rouyer. Ce dernier, qui avait notamment porté les couleurs de Strasbourg, de Lyon et qui fut également international à 17 reprises, a annoncé qu'il était gay en 2008 à l'issue de sa carrière.

Archives : le joueur du PSG Kylian Mbappé, portant un maillot avec un numéro aux couleurs de l'arc-en-ciel, le 16 mai 2021 AFPFRANCK FIFE / AFP

Le week-end dernier, dans le cadre de la journée mondiale contre l’homophobie du 17 mai, les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont été invités, par la Ligue professionnelle de football, à porter des maillots floqués de numéros colorés en arc-en-ciel, rappel symbolique du drapeau du mouvement LGBT. Cette initiative avait été déjà organisée l'année dernière.

Mais samedi dernier, une absence sur une feuille de match a été particulièrement remarquée. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Idrissa Gana Gueye, n'a pas participé à la rencontre de son équipe contre Montpellier, invoquant des "raisons personnelles". Mais selon RMC Sport, le joueur sénégalais aurait refusé de jouer parce qu'il ne voulait pas porter les couleurs de l'arc-en-ciel.

Ce mercredi, le Conseil national d'éthique (CNE) de la Fédération française de football (FFF) a sommé Gana Gueye de s'expliquer sur son refus supposé de s'associer à une action contre l'homophobie.

Dans une lettre consultée par l'agence de presse AFP, le CNE a demandé au joueur du PSG de prouver que "ces supputations sont infondées" ou, dans le cas contraire, de "prendre conscience de la portée de votre geste et de la très grave erreur commise".

Le CNE suggère par exemple à Gana Gueye d'"accompagner" sa réponse "d'une photo de vous portant le maillot en question"

Le joueur, dont l'entourage a fait savoir qu'il s'exprimerait prochainement au sujet de cette polémique, a reçu le soutient du président sénégalais, Macky Sall.

Au Sénégal, pays musulman à 95% et très pratiquant, l'homosexualité, punie d'une peine d'un à cinq ans de prison, est largement considérée comme une déviance.

L'Australien Josh Cavallo comme source d'inspiration

Jake Daniels a déclaré qu'il s'était inspiré du footballeur australien Josh Cavallo pour faire son coming out. En octobre 2021, ce dernier est devenu le premier professionnel actif dans le football de haut niveau à admettre son homosexualité.

La révélation de Josh Cavallo a donné du courage à d'autres footballeurs professionnels. En Espagne, un joueur, sous couvert d'anonymat, a écrit à la radio Cadena SER , pour annoncer qu'il était bisexuel et qu'il vivait actuellement avec son partenaire.

"Tout d'abord, je voudrais exprimer ma plus grande gratitude à Joshua Cavallo pour avoir partagé ses sentiments avec nous tous", avait-il déclaré dans son courrier, ajoutant que" maintenant on peut dire comme lui : oui, on peut jouer au football en étant gay, bisexuel, comme je me considère, ou n'importe quoi d'autre".

En Italie, aucun footballeur professionnel en activité n'a jamais fait son coming out.

Mais un ancien joueur du club romain de la Lazio, l'Allemand Thomas Hitzlsperger, a fait son coming out en 2014, devenant à l'époque l'un des joueurs les plus médiatisés à admettre son homosexualité.

Archives : Thomas Hitzlspergerk, avec la Nationalmannschaft - l'équipe d'Allemagne de football - lors d'une rencontre contre la Finlande, à Hambourg le 14 octobre 2009 AP Photo/Joerg Sarbach

Thomas Hitzlsperger a choisi d'attendre sa retraite pour faire cet aveu. Il a été international allemand à plus de 50 reprises et fait la majorité de sa carrière à Aston Villa et au VfB Stuttgart.