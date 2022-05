Le secteur du tourisme marocain profite de l'accalmie épidémique

Les rues de Marrakech voient déambuler de plus en plus de touristes étrangers qui reviennent en nombre au Maroc, profitant de l’accalmie épidémique et de la levée des restrictions sanitaires dissuasives au voyage.

Fin du test PCR pour entrer au Maroc

Ce mardi, les autorités ont mis fin à l'obligation du test PCR pour entrer sur le territoire marocain, répondant ainsi aux demandes des professionnels de l'hôtellerie-restauration.

Seulement 3,7 millions de touristes en 2021

Marie, une touriste française profite de son voyage avec son conjoint dans la ville rouge : _"Ça fait longtemps qu'on connait Marrakech, on est venu avant le Covid et on est venu maintenant, c'est toujours aussi vivant. Je trouve même que les bâtiments ont pris un coup de jeune, c'est bien et c'est toujours beau à voir, on se sent vachement dépaysé quand on vient de France."

Seulement 3,7 millions de touristes étrangers ont visité le Maroc en 2021 contre 13 millions en 2019 quand le secteur du tourisme représentait près de 7% du PIB du pays.

Si les perspectives sembles bonnes pour 2022, le secteur devra toutefois encore patienter avant de retrouver ses niveaux d'avant la crise du Covid.