La variole du singe fait son apparition en Europe et Amérique du Nord

Un premier cas de variole du singe détecté en Italie et en Suède ce jeudi. Cette maladie présente en Afrique de l'Ouest fait surface depuis début mai en Europe et en Amérique du Nord. L'OMS craint une propagation. La variole du singe est une maladie rare dont on guérit spontanément, les cas les plus graves touchent les enfants.

"Le Portugal a confirmé qu'au cours de ce mois, il y a eu plus de 20 cas suspects d'infections par le virus de la variole du singe, tant dans la région de Lisbonne que dans d'autres régions, dont cinq ont déjà reçu un diagnostic positif, a déclaré dans une conférence de médecins le docteur Enrique Perez, responsable du COVID-19 à l'Organisation panaméricaine de la santé. Enfin, le ministère espagnol de la santé a envoyé une alerte aux communautés car huit patients ont été détectés à Madrid. Tous les cas ont été diagnostiqués chez des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes."

Araceli Arce, directrice adjointe de la surveillance de la santé publique de la région de Madrid, confirme que "ces cas suspects ont un élément commun et que ce sont des cas qui ont été signalés dans la région de Madrid. Ils n'ont pas voyagé dans des régions d'Afrique, où ce virus circule habituellement, et ils n'ont pas voyagé dans les pays qui ont émis les premiers cas, le Royaume-Uni et le Portugal."

Les symptômes : de la fièvre, des douleurs musculaires, des ganglions lymphatiques enflés et des éruptions cutanées sur les mains et le visage, comme une varicelle. La souche repérée au Royaume Uni a un taux de mortalité de 1%.