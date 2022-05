Lancement ce mercredi d'Euronews Roumanie

Ce mercredi marque le lancement officiel d'Euronews Roumanie. Née d'un partenariat avec l'Université Polytechniquede Bucarest, il s'agit de la 5ème filiale d'Euronews en Europe de l'Est et dans les Balkans.

Grâce à une équipe de 200 journalistes et techniciens, Euronews Roumanie couvrira 24h/24h l'actualité nationale et internationale, toujours dans une perspective européenne. L'antenne sera en direct de 6h à minuit. "Nous voulons apporter cette perspective à nos téléspectateurs et leur donner une voix parce que c'est ce qui est important pour nous et pour notre public, c'est ce en quoi nous croyons", expliqueAndra Diaconescu, rédactrice en chef d'Euronews Roumanie.

L'équipe a préparé une journée spéciale, en cette première journée d'antenne. "Nous nous penchons sur la grande crise qui s'annonce dans le monde entier, la crise alimentaire, et nous avons aujourd'hui des interviews exclusives de commissaires européens et de l'OTAN. Nous discutons des solutions possibles pour la Roumanie, pour l'Europe et pour le monde entier", détaille la rédactrice en chef.

Depuis 2018, Euronews a lancé cinq projets de filiale : Euronews Albanie en 2019, Euronews Géorgie en 2020 Euronews Serbie en 2021, Euronews Bulgarie le 5 mai dernier, et Euronews Roumanie aujourd'hui.

Selon le Global Web Index, Euronews est distribuée dans 160 pays et 440 millions de foyers dans le monde. Elle touche chaque mois plus de 145 millions de spectateurs sur ses plateformes TV et numériques.