La Californie en proie à un incendie décrit comme "explosif"

La Californie est en proie depuis plusieurs jours à un incendie que les autorités décrivent comme "explosif".

Des avions bombardiers d'eau et plus de 500 pompiers sont mobilisés pour lutter contre les flammes qui ont déjà ravagé 5 000 hectares de forêt dans le comté de Mariposa, près du Parc national de Yosemite.

Des routes ont aussi été coupées, quelque 6 000 personnes ont été évacuées à titre préventif, l'état d'urgence a été décrété et les responsables locaux préviennent qu'il faudra sans doute plus d'une semaine pour maîtriser cet incendie.

Les scientifiques assurent qu'en raison du changement climatique, des feux de cette intensité seront de plus en plus nombreux et s'étaleront sur une plus vaste période de l'année.

Il n'y a pas que l'ouest américain qui est concerné par cette vague de chaleur, puisque le mercure flirte avec les 100 degrés Fahrenheit, soit 38 degrés Celsius, à Washington ou à Boston.

En juin 2021, un "dôme de chaleur" d'une intensité rarissime avait semé le chaos sur toute la côte ouest des Etats-Unis et du Canada, faisant plus de 500 morts et causant d'importants incendies, avec des températures frôlant les 50 degrés.