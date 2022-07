Football : les Anglaises sacrées championnes d'Europe à domicile

L'Angleterre a remporté ce dimanche à domicile le premier Euro féminin de son histoire en venant à bout de l'Allemagne après prolongation (2-1) dans un stade de Wembley comble.

Devant plus de 87 000 spectateurs, un record à l'Euro, hommes et femmes confondus, Chloe Kelly a délivré les "Lionesses" en inscrivant le deuxième but anglais à la 111e minute. Durant le temps réglementaire, l'Allemande Lina Magull (79e) avait répondu à l'ouverture du score anglaise signée Ella Toone (62e).

La reine Elizabeth II a tenu à féliciter l'équipe féminine d'Angleterre dans un communiqué : "Votre réussite va bien au-delà du trophée que vous avez si bien mérité. Vous avez toutes montré un exemple qui sera une source d'inspiration pour les filles et les femmes d'aujourd'hui et pour les générations futures", a déclaré la souveraine de 96 ans, qui ne s'exprime désormais qu'en de très rares occasions.

L'Angleterre inscrit donc son nom au palmarès de la compétition pour la première fois, mené par la coach néerlandaise Sarina Wiegman qui avait déjà remporté la dernière édition avec les Pays-Bas, à domicile.

Avant cela, l'Allemagne s'était imposée huit fois dans la compétition, entre 1991 et 2013, ne laissant que la Norvège l'emporter en 1993. Après une période de disette, les Allemandes étaient proches de retrouver le sommet de l'Europe. Elles ont dû faire face à la blessure de leur attaquante vedette Alexandra Popp à l'échauffement.

Svenja Huth, attaquante et capitaine de l'Allemagne, a régi au micro de la télévision publique allemande ARD : "Ça fait tout simplement très mal. On a vraiment tout donné pendant 120 minutes. Même après l'ouverture du score des Anglaises on n'a pas paniqué, on est revenues. On a tout tenté pour marquer le deuxième but et c'est extrêmement douloureux d'encaisser le 2-1 et de quitter le terrain en perdantes"

Beth Mead meilleure joueuse du tournoi

Avec six buts et quatre passes décisives, l'Anglaise Beth Mead a été sacrée meilleure joueuse de l'Euro féminin, et termine co-meilleure buteuse du tournoi avec l'Allemande Alexandra Popp.

Avec ses quatre passes décisives, elle aura été le fer de lance de l'attaque anglaise, particulièrement en vue durant le tournoi avec 22 buts inscrits en six matches.

Sa compatriote Keira Walsh, étincelante au milieu de terrain dimanche, a reçu le trophée de meilleure joueuse de la finale.

A 20 ans, l'Allemande Lena Oberdorf a été nommée meilleur espoir du tournoi, recevant son trophée en larmes.