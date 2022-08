Sécheresse : en France, le niveau de la Loire inquiète

Le plus long fleuve français s'est transformé par endroit en une petite rivière. Dans certaines zones, comme à Langeais en Indre-et-Loire, il est désormais possible de franchir le cours d'eau à pied. Ailleurs, certains bras du fleuve sont complètement à sec, comme à Saumure, en Maine-et-Loire.

Le niveau du fleuve et son débit approchent leur plus bas historique, du jamais vu si tôt dans l'année. Habitants et vacanciers y voient une nouvelle illustration du dérèglement climatique : "L'année dernière, on a eu un été très pluvieux. Cette année, on a un été très sec. D'une année sur l'autre, le plus difficile, c'est d'avoir des épisodes complètement différents, d'avoir des saisons qu’on ne puisse pas deviner à l'avance", estime Cyrille Cousin, un touriste qui vient régulièrement dans la région.

Cet assèchement du fleuve est dû à deux facteurs : le manque de pluie pendant l'hiver, et la sécheresse qui frappe la France depuis le début de l'été, et qui n'a fait qu'aggraver la situation. Le mois de juillet 2022 a été le plus sec jamais enregistré depuis 1959, selon météo France.

Le déficit d'eau est l'un des quatre risques majeurs pour l'Europe, identifiés par le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) dans son dernier rapport. Avec une augmentation de 2°C de la température moyenne du globe, un tiers de la population du sud de l’Europe manquera d'eau, selon les prévisions des spécialistes du climat. A l'heure actuelle, les températures ont augmenté en moyenne de 1,1°C.