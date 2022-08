Les nouvelles autorités pro-russes de l'Est de l'Ukraine envahi changent les manuels scolaires

C'est l'agitation dans la région de Donetsk: les écoles et les enseignants pro-russes, désormais passés sous contrôle russe, s'activent pour la nouvelle année scolaire, on remplit les rayons des établissements: le programme sera 100% russe avec des manuels scolaires adaptés.

"Nous allons fournir entièrement nos écoles de la République populaire de Donetsk - toutes les classes, de la première à la 11e, explique fièrement Vitaliy Khotsenko, Premier ministre de la République populaire autoproclamée de Donetsk. Nous avons l'histoire, le russe, la littérature, la géographie Nous espérons que les enfants étudieront la littérature appropriée pour acquérir les bonnes connaissances ."

Larisa Vodolyuk est bibliothécaire dans une école de Marioupol. La ville a été totalement bombardée par les russes pendant des semaines.

Larisa feuillette les pages : _"Plus de couleurs, plus d'informations, des exemples de syllabes. Tout est plus accessible qu'avant._Tout d'abord, tous les livres sont désormais russes. Nous n'avons plus de livres ukrainiens dans les entrepôts et nous n'en aurons plus dans la bibliothèque. Et tous les manuels sont de nouvelles éditions, à partir de 2022. Donc, la liste des ouvrages est complètement renouvelée."

À Marioupol, la reconstruction des écoles s'accélère, mais beaucoup ne seront pas prêtes pour la rentrée.

Pour palier le manque d'enseignants, de nombreux volontaires seraient prêts à venir de Russie, selon les nouvelles autorités, et certains s'installeront définitivement, assurent-elles.

Sur le mur de l'école, la peinture d'un soldat russe un enfant dans les bras écrasant l'ennemi ukrainien. Les enfants seront tout de suite au parfum.