La crise économique provoquée par la guerre en Ukraine plonge les rues égyptiennes dans l'obscurité, tandis que le gouvernement éteint les lumières pour libérer de l'énergie pour l'exportation et renforcer les réserves de devises fortes. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a eu un impact immédiat sur l'Égypte, premier importateur mondial de blé, qui dépend des États ex-soviétiques pour plus de 80 % de ses céréales.

L'Égypte, qui s'est tournée vers le Fonds monétaire international pour obtenir un prêt après l'éclatement de la guerre, pompe davantage de gaz naturel à l'étranger afin d'augmenter ses réserves de devises étrangères - une mesure qui a été critiquée. Et alors que le gouvernement a annoncé le rationnement de l'électricité ce mois-ci, les signes de gaspillage suscitent le mépris. "Je vois des lampadaires qui fonctionnent encore pendant la journée... et nous souffrons de factures d'électricité élevées", a déclaré un trentenaire mécontent du Caire, sous couvert d'anonymat.

Le secteur du tourisme, vital pour le pays, a également été touché par le conflit ukrainien, réduisant le flux de vacanciers vers un pays encore meurtri par la révolution de 2011 et la pandémie de Covid-19. La croissance économique a ralenti à 3,2 % au quatrième trimestre 2021-22 contre 7,7 % l'année dernière, bien que l'expansion annuelle ait été de 6,6 %. Malgré un chiffre annuel meilleur que prévu, le gouvernement a déclaré que la croissance s'était tassée à la suite des "développements politiques et économiques mondiaux". La politique monétaire de l'Égypte est prise entre le marteau et l'enclume depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février. L'inflation a atteint son plus haut niveau depuis trois ans, à 14,6 %, en juillet, après que l'Égypte a dévalué la livre, faisant grimper le prix des importations et épuisant les réserves de change de 7,8 milliards de dollars depuis février, pour atteindre 33,1 milliards de dollars en juillet.

Fuite des capitaux

L'Égypte négocie un prêt du FMI pour aider à atténuer les retombées de la guerre en Ukraine sur le pays, où 30 % des 103 millions d'habitants vivent dans la pauvreté. Mais les pourparlers s'étirent depuis six mois, ce qui fait sourciller les analystes. "Le fait que les pourparlers avec le FMI aient traîné en longueur est probablement le signe que certains responsables sont réticents à donner suite aux demandes du Fonds et préfèrent compter sur le soutien des économies du Golfe, riches en pétrole", a déclaré Capital Economics de Londres.

"Nous devons accélérer les négociations avec le FMI", a déclaré Hany Genena, économiste et maître de conférences à l'Université américaine du Caire. "Depuis la semaine dernière, il y a une grave pénurie de dollars fournis aux importateurs par les banques dans divers secteurs." Le Caire avait déjà obtenu un prêt de 12 milliards de dollars du FMI en 2016 qui l'obligeait à réduire les subventions et à dévaluer la livre. En 2020, l'Égypte a reçu deux autres prêts, dont 5,4 milliards de dollars liés aux réformes et 2,8 milliards de dollars pour s'attaquer au Covid. M. Genena a déclaré que l'Égypte devait entreprendre des réformes plus "drastiques" pour restaurer ses réserves de change, notamment un flottement total de la livre.

La semaine dernière, alors que la monnaie a plongé à un niveau quasi historique de 19,1 pour un dollar, le gouverneur de la banque centrale, Tarek Amer, a démissionné. Les raisons de cette démission n'ont pas été précisées, mais les médias égyptiens ont suggéré que c'était en raison de sa réticence à mettre en œuvre un flottement total.

James Swanston, de Capital Economics, a déclaré que la monnaie devait se déprécier pour atteindre 25 livres pour un dollar d'ici à la fin de 2024 "pour éviter que les déséquilibres extérieurs ne se reconstituent". Mais des investissements d'une valeur de 14,6 milliards de dollars ont fui le pays au cours du premier trimestre 2022, reflétant les inquiétudes liées à la guerre en Ukraine. Capital Economics a toutefois déclaré que les promesses d'investissement de 22 milliards de dollars des pays du Golfe "contribueront à atténuer les préoccupations en matière de financement extérieur".

Une bouée de sauvetage pour le gaz

Parmi les mesures prises par l'Égypte pour préserver les devises étrangères, la décision de laisser la livre baisser de 17 % par rapport au billet vert en mars. Le gouvernement a déclaré que le rationnement de l'électricité visait à obtenir "un excédent supplémentaire - en moyenne 15 % du gaz naturel pompé vers les centrales électriques - qui peut être exporté et faire entrer des devises fortes". Parmi les mesures visant à économiser l'énergie, il y avait "la réduction de l'éclairage dans les rues et sur les places publiques."

Depuis 2018, l'Égypte a augmenté sa capacité de production de gaz naturel, jetant désormais son dévolu sur une Europe avide d'énergie, qui souhaite diminuer sa dépendance au gaz russe. Le gouvernement a annoncé ce mois-ci "une aide exceptionnelle à neuf millions de familles pour un coût de 52 millions de dollars par mois", mais pour beaucoup, la flambée du coût de la vie avait déjà fait assez de dégâts.

Mahmoud al-Saeedy, vendeur de fruits au Caire, a épuisé ses économies en essayant de suivre la hausse des prix. "Je retourne dans mon village du sud tous les 40 ou 50 jours, avec seulement 600 livres (31,3 dollars) à donner à ma famille", a-t-il déclaré à l'AFP.