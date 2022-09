A la découverte du fonctionnement des ascenseurs de la Tour Eiffel

La Tour Eiffel a ouvert ses coulisses gratuitement aux visiteurs à l'occasion des Journées européennes du patrimoine ce week-end. Au programme, la découverte du fonctionnement particulier de ses ascenseurs.

"J'aime beaucoup la tour Eiffel, j’ai regardé dès que c’était disponible pour prendre un créneau, explique Romain, touriste français. Et du coup, au moment de l'inscription, c'est là où j'ai vu que c'était des ascenseurs qui étaient les mêmes depuis le début, ce que je ne savais pas, du coup j’étais encore plus excité à l'idée de voir tout ça. Effectivement, c'est très impressionnant et ça fait une mini-ville sous la tour Eiffel pour faire bouger tout ça."

Des visites guidées ont embarqué les touristes dans l’antre du prestigieux monument parisien. Pour découvrir notamment comment l'eau alimente ses ascenseurs.

Cette visite est une sorte de voyage dans le temps à la découverte du génie de Gustave Eiffel. Mais aussi une rencontre avec ceux qui œuvrent au quotidien pour préserver ce patrimoine unique.

" La technique, c'est un peu un métier caché, dit Eric Camdessanché, technicien qui guide les visiteurs. Tout ce qu'on fait en dessous, tout ce qui vit en dessous, personne ne voit ou on ne voit que très rarement. Et donc on profite un peu de ces Journées du patrimoine, pour montrer ces machines qui sont merveilleuses et leur expliquer et aussi expliquer aux gens notre métier et l'amour qu'on a pour nos machines, pour notre monument et pour notre travail."

Au total, près de 25 000 évènements gratuits ou à tarifs réduits ont eu lieu en France ce week-end à l’occasion de cette 39e édition des Journées européennes du patrimoine.