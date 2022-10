À Rome, une exposition chronologique consacrée à Vincent Van Gogh

La Palais Bonaparte de Rome consacre une exposition au célèbre peintre néerlandais Vincent Van Gogh. Pour l'occasion, l'un de ses autoportraits, peint en 1887, est présenté pour la première fois en dehors des Pays-Bas, après restauration.

En 2020, après une analyse approfondie de l'état de la peinture, un vernis jauni, qui avait probablement été appliqué lors d'une précédente restauration, a été retiré, permettant de redonner à l'œuvre son éclat initial, peint avec des coups de pinceau épais, horizontaux et verticaux.

🎉 Aperte le prevendite per Van Gogh! 🎉 Palazzo Bonaparte a Roma ospiterà dall'8 ottobre 2022 al 26 marzo 2023 60 opere... Posted by Mostre Palazzo Bonaparte on Monday, May 30, 2022

Alors que le monde de l'art célèbrera en mars les 170 ans de la naissance de l'artiste, le palais Bonaparte a décidé d'exposer soixante de ses œuvres, de manière chronologique.

Des œuvres sombres en début de carrière, et plus solaires et colorées à mesure que les années avancent.

Nous avons voulu "raconter l'histoire de Van Gogh dans son intégralité" avec les œuvres choisies au musée Kröller-Müller, explique Francesca Villanti, commissaire de l'exposition. Les premières peintures datent de 1881, année à partir de laquelle Vincent Van Gogh "a décidé qu'il voulait définitivement être peintre, qu'il a compris que c'était sa voie et qu'il a commencé à travailler" souligne-t-elle.

Décédé à 37 ans, Vincent Gogh n'a finalement consacré que les neuf dernières années de sa vie à la peinture. Cette exposition est à voir dans la capitale italienne, jusqu'au 26 mars 2023.