Ankara défend ses liens avec Moscou, et promet de défendre l'exportation des céréales ukrainiennes

Le président turc Recep Tayyip Erdogan reste proche de la Russie, en tout cas sur le plan économique, et il a défendu les liens bilatéraux lors d'une rencontre avec Vladimir Poutine. Si l'Occident a tourné le dos au maître du Kremlin, c'est la quatrième fois en trois mois que les deux hommes se rencontrent en tête à tête. Ils ont parlé d'énergie mais n'ont apparemment pas évoqué la guerre en Ukraine.

"Si la Turquie et nos éventuels acheteurs dans d'autres pays sont intéressés, a déclaré Vladimir Poutine, nous pourrions envisager la construction d'un autre système de gazoducs et la création d'un hub gazier en Turquie pour des ventes à des pays tiers, en particulier, et bien sûr les Européens, s'ils sont intéressés par cela."

Selon Recep Tayyip Erdogan la poursuite de ses relations commerciales avec la Russie a facilité l'accord négocié par Ankara en juillet qui avait permis à l'Ukraine d'exporter ses céréales :

"La Russie et la Turquie vont certainement en déranger certains, a déclaré Recep Tayyip Erdogan, mais les pays en voie de développement en seront certainement plus heureux."

Le président Erdogan a regretté que la majorité des céréales ukrainiennes aient été dirigées vers les pays développés.

Lors de ce sommet des dirigeants régionaux au Kazakhstan, Vladimir Poutine s'est efforcé d'obtenir le soutien de ses alliés et voisins historiques, après un isolement de plus en plus fort, depuis l'annexion des territoires ukrainiens.