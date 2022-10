Des nuages noirs s'amoncellent sur l'horizon économique mondial. Les fortes pressions inflationnistes et la guerre en Ukraine annonce des temps difficiles prévient la directrice générale du Fonds Monétaire international, Kristalina Georgieva.

Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI : "Nous entrons dans une nouvelle zone dangereuse -- un monde plus fragmenté, plus fragile et plus sujet à des chocs qui peuvent rapidement faire dérailler les pays."

Selon les prévisions du FMI, de nombreux pays vont entrer en récession en 2023. Sur l'ensemble de l'année, les trois plus grandes économies, États-Unis, Union européenne et Chine, devraient continuer de stagner.