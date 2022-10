Espace : le premier vol d'Ariane 6 désormais repoussé au dernier trimestre 2023

Le vol inaugural de la fusée Ariane 6 est désormais prévu au dernier trimestre 2023, a annoncé ce mercredi le directeur général de l'Agence spatiale européenne (ESA), qui avait été contrainte au printemps de le repousser à l'an prochain en raison de retards pris dans les essais du nouveau lanceur.

"C'est une date prévue et le programme devra encore réaliser successivement et en temps voulu un certain nombre d'étapes clés pour que ce calendrier reste valide", a affirmé Josef Aschbacher lors d'une conférence de presse.

Le 17 octobre dernier, ArianeGroup avait terminé le montage de la première fusée Ariane 6 sur le pas de tir de Kourou en Guyane.