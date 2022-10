Présidentielle au Brésil : Lula ironise sur le soutien de Neymar à Jair Bolsonaro

Au Brésil, la politique et le football se télescopent : dans une semaine aura lieu le second tour de l'élection présidentielle et dans moins d'un mois la Coupe du monde de foot.

Foot et politique

Dans les deux cas, le drapeau auriverde va flotter ces prochaines semaines. C'est dans ce contexte que la star brésilienne du ballon rond Neymar a fait une apparition remarquée lors d'une émission en faveur de Jair Bolsonaro.

En apportant son soutien très médiatique au candidat d'extrême-droite, Neymar a expliqué vouloir remercier le président sortant qui l'avait soutenu lorsque l'attaquant du PSG avait fait face à des accusations de viol.

Mais pour Lula, l'autre candidat à la présidentielle, le soutien de Neymar envers Bolsonaro est davantage motivé par des raisons financières. "Il a peur que si je gagne, je saurai ce que Bolsonaro lui a pardonné au sujet de sa dette en matière d'impôt sur le revenu. Il est évident que Bolsonaro a passé un accord avec le père de Neymar."

Lula favori des sondages

A une semaine du second tour de l'élection présidentielle, l'ancien président de gauche de 76 ans est donné gagnant par les derniers sondages avec environ 52 % des voix contre 48% pour son rival d'extrême-droite qui a toutefois réduit l'écart ces derniers jours.

Durant cette campagne, houleuse, Lula a notamment accusé son rival pour sa gestion désastreuse de la pandémie, tandis que Bolsonaro a pointé les scandales de corruption de son adversaire.

Verdict dimanche prochain.