Le "mal aimé" président allemand, Frank-Walter Steinmeier, en visite à Kyiv

C'est une visite surprise mais aussi difficile... Le président allemand Frank-Walter Steinmeier est arrivé ce mardi en Ukraine. En avril Kyiv avait refusé de recevoir celui qui lorsqu'il était le ministre des Affaires étrangères d'Angela Merkel souhaitait se rapprocher de la Russie.

"Mon message aux Ukrainiens est que non seulement nous sommes à leurs côtés, a déclaré à sa descente du train Frank-Walter Steinmeier, président allemand, mais que nous continuerons à soutenir l'Ukraine économiquement, politiquement et aussi militairement."

Pendant ce temps, la loi martiale imposée par la Russie n'a pas apporté la paix dans les régions ukrainiennes illégalement annexées. Ce mardi, l'explosion d'une voiture piégée a ravagé un bâtiment abritant les bureaux du FSB et une station de télévision à Melitopol, dans l'oblast de Zaporijjia. Bilan cinq blessés. Selon le dirigeant installé par Moscou, la chaîne de télévision est toujours en activité.

Moscou affirme avoir repoussé une importante attaque des forces ukrainiennes sur le front sud, près de Kuzemivka.

Selon Kyiv au moins sept civils ont été tués dans un bombardement russe qui a détruit 19 bâtiments résidentiels et une ligne électrique dans l'oblast de Donetsk lundi.

La vie continue d'être de plus en plus précaire dans une grande partie du pays. À Mykolaïv, non loin de la ligne de front de la ville de Kherson, les Ukrainiens font la queue tous les jours pour la nourriture et l'eau potable. La plupart n'ont ni électricité, ni eau, ni chauffage dans leurs maisons.