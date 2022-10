Un mort et quatre blessés c'est le bilan d'une attaque au couteau qui a eu lieu jeudi dans le supermarché d'un centre commercial en Italie.

L'agresseur, un Italien de 46 ans souffrant de troubles psychiatriques a été arrêté quelques instants après l'attaque survenue en fin d'après-midi dans la ville d'Assago en périphérie de Milan.

Le footballeur Pablo Mari parmi les blessés

Un employé du supermarché est décédé. Et parmi les quatre blessés figurent le footballeur espagnol Pablo Mari. "Cher Pablo, nous sommes tous près de toi et de ta famille, nous t'aimons, continue à te battre comme tu sais le faire, tu es un guerrier et tu guériras vite", a écrit l'administrateur délégué de Monza, Adriano Galliani, dans un tweet publié par le club.

Ce dernier, qui évolue dans le club de Monza, a reçu un coup de couteau dans le dos, mais il est hors de danger. Deux autres personnes ont été sérieusement touchées.

L'assaillant a utilisé un couteau volé dans le magasin avant de s'en prendre à plusieurs personnes. La piste terroriste a été rapidement écartée.