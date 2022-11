Mais qu'est-ce que le Listenbourg, ce nouveau pays (virtuel) européen ?

Que s'est-il passé ces dernières heures au large de l'Espagne et du Portugal ? Le Vieux Continent vient d'assister, médusé, à la naissance d'un nouveau pays qui a surgi des profondeurs de l'océan Atlantique pour se greffer au nord-ouest de la péninsule ibérique. Son nom : le Listenbourg.

Bon, on s'en doute, il s'agit là d'une grosse blague. Tout est parti d'un message posté sur Twitter par un certain @gaspardo. Avec son message, ce dernier a voulu pointer du doigt la supposée très mauvaise culture géographique des habitants des Etats-Unis.

Mais dès le tweet envoyé, tout s'est emballé. La machinerie collaboratrice du web s'est mise en branle pour doter le Listenbourg de tous les attributs d'une véritable nation.

En quelques heures, l'histoire, les institutions et la culture du Listenbourg sont sorties du néant. Un hymne national a même été composé, dont on peut entendre la mélodie sur YouTube.

L'administration listenbourgeoise a également vu le jour, à l'image du compte officiel du ministère de l'Intérieur qui a fièrement présenté le passeport du pays :

Des représentations diplomatiques ont été également ouvertes dans plusieurs pays comme en France ou au Royaume-Uni, ou encore en Croatie.

La gendarmerie, les pompiers et même les chemins de fer du Listenbourg ont désormais une présence officielle sur Twitter. Quant à la géographie du pays, pas de problème non plus, car les autorités du pays ont publié une carte pour vous familiariser avec la capitale Lurenberg et les provinces de cette nouvelle nation européenne.

Les députés européens du parti du président français, Emmanuel Macron, se sont déjà prononcés pour l'adhésion du Listenbourg à l'Union européenne. Organisations, marques et autres équipes de foot ou de basket se sont aussi emparés du buzz, à l'image du compte officiel de Paris 2024 qui vient d'annoncer la participation du Listenbourg aux Jeux olympiques, devenant ainsi la 207ème délégation....

Enfin, nous ne résistons pas à partager avec vous une des grandes spécificités listenbourgeoises, sa dance traditionnelle mise en lumière ici. Bref, un grand n'importe quoi bien sympathique, dont les mèmes Internet ont le secret !