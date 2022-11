France : un fonds d'aide alimentaire de 60 millions d'euros en 2023

En France, un "fonds pour une aide alimentaire durable" de 60 millions d'euros va être mis en place en 2023. C’est ce qu’a annoncé la Première ministre Elisabeth Borne ce jeudi, lors d’une visite de la Banque alimentaire de la Marne, à Reims.

"C'est 60 millions d'euros que nous allons mobiliser en 2023, a-t-elle déclaré. Pour à la fois soutenir nos grands acteurs nationaux, pour qu'ils puissent acheter davantage de produits de qualité, de produits frais. On veut également soutenir des initiatives dans les territoires, par exemple des produits de qualité en circuit court pour nos banques alimentaires et les associations qui sont mobilisées sur cette aide alimentaire".

Les banques alimentaires vont-elles être prises d’assaut cet hiver ? Au Royaume-Uni, l’inquiétude grandit. De plus en plus de Britanniques se tournent vers les banques alimentaires pour atténuer la flambée des prix. Comme l'explique Tanya Whitfield, responsable des services pour Hackney Foodbank, à Londres.

"La crise du coût de la vie a changé, explique-t-elle. Parmi les gens qui viennent régulièrement, il y en a désormais beaucoup qui travaillent. Avec la crise du carburant, nous voyons des personnes qui n’avaient jamais eu à se soucier de la nourriture avant, ou à se soucier du gaz ou de l'électricité. Nous voyons donc beaucoup de gens qui viennent pour la toute première fois."

Ici, on appréhende l’arrivée de l’hiver et la chute des températures. Quand certains seront contraints de faire un choix entre allumer le chauffage et se nourrir.