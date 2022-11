Les amateurs de football qui se rendent au Qatar pour soutenir leur équipe nationale auront l'opportunité de découvrir ce que le pays a à offrir comme ses nombreux sites culturels et sa ville nouvelle de Lusail.

Pour séjourner sur place, les visiteurs étrangers devront être munis d'une carte numérique Hayya qui leur sera très utile pendant cette Coupe du monde de la FIFA. Cette carte qui signifie "venez avec nous" sert de permis d'entrée dans le pays et de badge d'accès dans les stades et permet de voyager gratuitement dans les transports publics.

"Vous pouvez accéder au métro, aux bus et à tous les transports publics gratuitement," souligne Ahmed Al-Binali, directeur des opérations de mobilité au sein du Comité suprême pour la livraison et l'héritage de la Coupe du monde. "Deuxièmement, nous encourageons tout le monde à utiliser le planificateur de la carte Hayya pour planifier son trajet et avoir les dernières notifications en termes de transport, vous pouvez également faire une pré-réservation de taxi," poursuit-il.

Le traditionnel Souq Waqif

Concernant les sites à ne pas manquer, l'emblématique Souq Waqif est une première étape incontournable. Ce marché très fréquenté est le lieu où les touristes et les habitants peuvent trouver de tout, des épices aux souvenirs. Dans l'un de ses passages sinueux, il y a de grandes chances que vous trouviez quelque chose qui attire votre attention.

Aucune visite de Doha ne serait complète sans un détour par le Souq Waqif Euronews

Des symboles de modernité et d'histoire

Après avoir basculé dans le passé au Souq, direction le futur, vers un site moins connu, mais tout autant impressionnant : Msheireb qui se trouve de l'autre côté de la rue. Salué comme l'un des premiers projets de régénération durable d'un centre-ville au monde, l'architecture de Msheireb mêle modernité et références au passé, au présent et à l'avenir pour redonner vie à l'ancien quartier commerçant de Doha.

Situé à l'extrémité sud de la Corniche de Doha, le joyau de la couronne des nombreux musées du Qatar, le Musée d'Art islamique, totalement renouvelé, a rouvert ses portes. Il regroupe 18 galeries qui explorent l'art, l'histoire et la culture islamiques. "Le Musée d'Art islamique est en soi, une grande attraction touristique, il s'agit d'une architecture incroyable construite par l'architecte Ieoh Ming Pei, lauréat du prix Pritzker et deuxièmement, la collection d'art islamique de ce musée est exceptionnelle," affirme Julia Gonnella, directrice du musée.

Le Musée de l'Art islamique a rouvert ses portes après une refonte complète Euronews

D'un musée à l'autre

En face du Musée d'Art islamique se trouve l'impressionnant Musée national du Qatar, conçu par Jean Nouvel. Son architecture s'inspire des formations cristallines naturelles appelées "roses des sables". Les visiteurs sont emportés dans un voyage immersif et visuel à travers l'histoire locale, de l'ère préhistorique à nos jours, dans des espaces de pas moins de 40 000 m². "Avant la découverte du pétrole en 1939, les habitants du Qatar dépendaient des déplacements et migrations saisonnières : pendant les mois d'été, ils se trouvaient sur la côte pour la saison des perles et, pendant les mois d'hiver, ils se déplaçaient à l'intérieur des terres, dans le désert, à la recherche de pâturages, pour faire paître leurs animaux, et de ressources en eau également," fait remarquer Tania Al Majid, l'une des directrices adjointes du Musée.

Le Musée national du Qatar conçu par Jean Nouvel Euronews

Un village culturel

Direction ensuite le village culturel Katara où se rencontrent artistes, universitaires et supporters de foot. À l'image du Souq Waqif, prenez le temps de flâner dans ces ruelles, puis accédez au centre névralgique de la création dans le pays, qu'il s'agisse des studios Katara qui ont produit la bande-son officielle de cette Coupe du monde, de l'opéra ou de l'amphithéâtre en front de mer qui accueille de nombreux concerts et festivals. "C'est l'objectif principal du village culturel Katara," indique Malika M. Al Shraim, directrice du département New Media au village culturel, "à savoir de créer un centre culturel, d'importer d'autres cultures et d'exporter la nôtre et notre patrimoine par le biais des festivals que nous programmons, réalisons ou accueillons au sein du village en collaboration avec les différentes ambassades présentes dans le pays."

Le village culturel Katara où se retrouvent artistes, universitaires et supporters de foot Village culturel Katara

Lusail, la ville du futur

Notre dernière étape est réservée à la ville qatarie du futur, Lusail. Celle-ci a été créée spécifiquement en prévision de la Coupe du monde, de sa conception à sa réalisation, en passant par son aménagement, avec un métro et un tramway pour transporter les supporters et, bien sûr, le stade Lusail qui accueillera la finale.

Cette ville dont la création remonte à près de vingt ans a été construite à l'aide des dernières technologies en mettant l'accent sur la durabilité et la connectivité. Esmat Zaidan, professeure associée de politique publique à l'Université Hamad Bin Khalifa, est spécialiste de la planification urbaine. Elle nous explique qu'il s'agit certes, d'une ville nouvelle, mais qu'elle est aussi empreinte d'histoire. "Le nom de Lusail est dérivé d'une fleur rare, endémique de la région qui est considérée comme un symbole de l'identité de cet endroit," fait-elle remarquer avant d'ajouter : "Le fondateur du Qatar moderne, le cheikh Jassim bin Mohammed Al Thani est né et a vécu à Lusail, il a également construit le château de Lusail qui était à l'époque, le centre du pouvoir. Un siècle plus tard, le gouvernement du Qatar a commencé à élaborer des plans pour développer Lusail et la transformer en une ville hypermoderne," précise-t-elle.

Lusail, la ville qatarie du futur Euronews

Gestion intelligente et durable

Depuis 2005, le promoteur immobilier Qatari Diar est en charge de la construction."Nous nous assurons que Lusail soit une ville intelligente," explique son directeur de la gestion des biens Khalid Alhammadi. "De nombreuses initiatives ont été lancées pour atteindre cet objectif : l'une d'elles, en particulier, c'est le tramway de Lusail, le LRT (Light Rail Transit) qui permet de réduire le trafic routier et d'encourager les gens à se déplacer en empruntant ce réseau," indique-t-il.

Le tram, le métro et les parkings de la ville sont surveillés à partir d'un centre unique. "Le centre de commande et de contrôle de Lusail (LCCC) est considéré comme le centre d'intelligence qui gère l'ensemble de la ville," fait remarquer son directeur du département des infrastructures, des équipements et des paysages Waleed Alsaadi avant de préciser : "Il fonctionne grâce à des technologies avancées pour exploiter, surveiller et gérer les infrastructures de la ville."

En plus de contrôler les réseaux de télécommunication et de sécurité, le LCCC gère les infrastructures de la ville comme les déchets, le gaz et les systèmes de climatisation. "Lusail a été construite pour répondre à l'ambition et aux objectifs du Qatar en matière de durabilité, mais aussi pour fournir au pays, un nouveau modèle de ville qui soit un exemple pour le reste du monde," souligne la professeure Esmat Zaidan.

Le Boulevard Lusail aux couleurs de la Coupe du monde Euronews

De nombreux divertissements

Tout en reflétant les formes et l'architecture traditionnelles, Lusail a été conçue pour être agréable aux piétons, notamment en raison de ses promenades fréquentées par les familles.

Lusail s'étend sur une superficie de 38 km². Ses principaux points d'intérêt comprennent un centre commercial de luxe appelé Place Vendôme, et bien sûr, le stade Lusail. Son Boulevard dont la conception s'inspire des Champs-Élysées est le principal centre d'affaires, de restauration et de vente au détail de la ville.

À la nuit tombée, Lusail propose de nombreuses activités - des spectacle de drones à des concerts en passant par les fan zones qui seront en place pendant toute la durée de "Qatar 2022" -, et ce pour s'assurer d'être à la hauteur de sa réputation de "ville de la Coupe du monde".