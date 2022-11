Le nouveau temple hindou à Dubaï a ouvert ses portes en octobre. Ce centre spirituel moderne et très ouvert sur le monde abrite d'innombrables visages des divinités indiennes.

Parmi les invités officiels à l'inauguration à Dubaï se trouvait Sunjay Sudhir, l'ambassadeur de l'Inde aux Émirats arabes unis. Interrogé sur la signification et l'importance de ce temple, il l'a décrit comme "une merveilleuse évolution".

L'ouverture de ce nouveau temple à Dubaï a également une grande signification pour la grande communauté indienne présente aux Émirats arabes unis.

"Chaque nouveau temple apporte une nouvelle joie à la communauté indienne et ce temple en particulier, parce que c'est un magnifique édifice qui constitue en soi une œuvre d'art. Ce temple accueille 16 divinités hindoues, ainsi que les Saintes Écritures sikhes du Guru Granth Sahib", a expliqué l'ambassadeur indien fier de la contribution de son pays.

Renforcement des relations économiques entre les deux pays.

Sunjay Sudhir a également parlé des relations économiques qui ne cessent de se renforcer entre l'Inde et les Émirats Arabes unis. Pendant son mandat, les deux pays ont signé un accord de partenariat économique global (CEPA) afin de réduire les droits de douane.

"Pour l'Inde, c'est le premier accord de rapprochement économique que nous avons signé au cours des dix dernières années", a dit l'ambassadeur indien qui a également évoqué le rôle primordial des Émirats dans le financement des startups indiennes.

"Aujourd'hui, nous comptons déjà 107 licornes en Inde, et un grand nombre de ces licornes sont en fait financées par les Émirats. Les Émirats arabes unis et l'Inde sont donc tous deux convaincus que leur avenir est indissociable et c'est la raison pour laquelle ces deux pays se complètent si bien", a expliqué le représentant.

"L'Inde et les Émirats arabes unis travaillent ensemble sur la coopération en matière de santé en Afrique. Nous collaborons dans le domaine des technologies financières. Nous avons déjà commencé à travailler sur les questions liées au changement climatique", a ajouté Sunjay Sudhir.

Le rôle d'ambassadeur aux Émirats arabes unis

Lorsqu'il évoque son rôle d'ambassadeur aux Émirats arabes unis, Sunjay Sudhir ne cache pas que malgré son expérience, ce pays a réussi à le surprendre :

"Ce n'est qu'après être venu ici, et m'être vu confier la responsabilité d'être ambassadeur de l'Inde, que j'ai réalisé qu'il y avait en réalité beaucoup plus à faire, car tout le monde ici est très ouvert. Il se passe tellement de choses et je me rends compte que tout est possible ici."

Sunjay Sudhir a une très grande expérience dans les affaires étrangères de l'Inde. Pour lui, avoir une telle expérience internationale est surtout une grande chance.

"Tout a commencé il y a environ 30 ans en Égypte, où j'ai suivi une formation en langue arabe, puis j'ai été affecté en Syrie avant de retourner à Delhi pour travailler. Après cela, je suis allé au Sri Lanka, puis à l'OMC à Genève. Je suis revenu en Inde, puis je suis allé à Sydney. Ensuite j'ai été nommé ambassadeur aux Maldives et je suis enfin arrivé ici aux Émirats Arabes unis. J'ai donc parcouru le monde et occupé des fonctions très différentes, mais surtout très enrichissantes, le tableau est très large et très coloré", a conclut l'ambassadeur indien.