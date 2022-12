La France en demi-finales en battant l'Angleterre 2-1

L'affiche de l'autre demi-finale du mondial de football 2022 est désormais connue : France - Maroc ! Les deux équipes s'affronteront mercredi prochain.

La France s'est qualifiée, non sans difficulté, face à l’Angleterre. Elle a d'abord ouvert le score à la 17e minute avec un but d'Aurélien Tchouaméni, puis les Anglais sont revenus à égalité avec un pénalty d'Harry Kane à la 54e minute. C'est ensuite Olivier Giroud qui a marqué le second but pour les Bleus, à la 78e minute. Un second pénalty pour les Anglais ayant été raté, l'équipe de France a tenu bon en défense et décrocher sa qualification pour les demi-finales.

L’autre résultat de ce samedi c’est la qualification du Maroc en battant le Portugal 1-0 ; avec un but de la tête de Youssef En-Nesyri à la 42e minute, juste avant la mi-temps. Cette victoire des Lions de l'Atlas est historique car c’est la première fois dans l’histoire de la coupe du monde qu’une équipe africaine se hisse en demi-finales.

L’autre demi-finale ça sera Argentine-Croatie, mardi prochain