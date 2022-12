États-Unis : le président Joe Biden promulgue une loi protégeant le mariage homosexuel

"Love is love": Joe Biden, qui avait depuis longtemps épousé la cause du mariage homosexuel, a signé mardi à la Maison Blanche, devant des milliers d'invités et dans une ambiance de fête, un texte protégeant l'union de personnes du même sexe dans l'ensemble des Etats-Unis.

En promulguant cette loi, le président américain a salué "une avancée cruciale vers l'égalité, la liberté et la justice, pas seulement pour quelques-uns mais pour tout le monde".

"Cette loi est un coup porté à la haine dans toutes ses formes", a dit le démocrate de 80 ans, ses lunettes de soleil favorites sur le nez, dans le froid et le soleil.

"C'est une chose quand la Cour suprême prononce un jugement, c'en est une autre quand les représentants élus du peuple votent au Congrès pour dire haut et fort : l'amour est l'amour", a-t-il dit sous les acclamations d'une foule de 5 300 personnes nullement refroidies par les températures très fraîches.

Cette expression est devenue un slogan emblématique du combat pour le mariage homosexuel.

Une crainte justifiée

Les unions entre personnes de même sexe sont garanties par la Cour suprême des Etats-Unis depuis 2015. Mais après la volte-face historique de la haute cour sur l'avortement en juin, nombre de progressistes craignent que ce droit ne soit lui aussi détricoté.

La loi promulguée mardi abroge des législations antérieures définissant le mariage comme une union entre un homme et une femme. Et interdit aux agents d'état civil --quel que soit l'Etat dans lequel ils travaillent-- de discriminer les couples "en raison de leur sexe, race, ethnicité ou origine".

Elle a été votée au Congrès par l'ensemble des élus démocrates et 39 républicains, tandis que 169 membres du parti conservateur s'y sont opposés.

Une large majorité d'Américains soutiennent le mariage entre personnes de même sexe, y compris dans les rangs républicains. Mais la droite religieuse y reste majoritairement opposée.