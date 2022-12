Énergie, agriculture et tourisme : les secteurs dynamiques de l'Angola

Retour sur le meilleur de nos reportages consacrés à l'activité économique en Angola : les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et du tourisme affichent leur dynamisme à la faveur de politiques favorables aux entreprises et d'un environnement propice.

Dans cet épisode qui condense nos reportages réalisés cette année dans le pays, nous nous intéressons à des entreprises prometteuses, grandes et petites, qui opèrent dans la production de pétrole et de gaz, mais aussi dans les énergies renouvelables à la faveur de conditions favorables avec le fort ensoleillement du pays et ses nombreux cours d'eau.

Nous découvrons aussi des modèles d'agriculture innovante dans la production de vins, de fraises et de fruits du dragon, ainsi que dans la culture du café, ancienne dans le pays, qui eux aussi, profitent d'un climat et de ressources adéquates.

L'Angola veut aussi développer le tourisme auprès de la diaspora angolaise dans le monde, en particulier des descendants d'Angolais réduits en esclavage par les colons portugais au cours de l'histoire. Nous suivons une famille afro-américaine, les Tucker qui explore le pays, en particulier le corridor du fleuve Kwanza par lequel transitait cette main-d'œuvre forcée,et ses magnifiques paysages naturels, mais aussi le musicien de jazz américain Gregory Hutchinson qui s'est déjà rendu plusieurs fois en Angola pour donner des concerts, mais aussi pourentamer un parcours mémoriel sur les traces de ses ancêtres.