Plusieurs journalistes de grands médias américains, CNN, The Washington Post, The New York Times, mais aussi indépendants ont subi les foudres d'Elon Musk. Le nouveau patron de Twitter est accusé en retour de censure.

Celui qui s'affichait en défenseur de la liberté d'expression est pris dans la tourmente de son propre réseau social. En cause : sa décision de suspendre plusieurs comptes Twitter de journalistes accusés de "mettre en danger sa famille" en raison de la publication d'informations liées à sa localisation en temps réel.

"Me critiquer toute la journée, c'est très bien, mais divulguer ma position en temps réel et mettre ma famille en danger, non", a expliqué Elon Musk.

Le patron de Tesla et fondateur de Space X est-il cette fois allé trop loin ? Sur les réseaux sociaux, les réactions déferlent et les avis sont tranchés.

Parmi les journalistes visés, Drew Harwell du Wasington Post, qui a récemment couvert la montée des théories complotistes sur le réseau social repris par Elon Musk.

"Les suspensions de plus d'une demi-douzaine de journalistes jeudi soir sont intervenues sans avertissement ni explication de la part de Twitter. Plusieurs de ces journalistes, notamment du Washington Post, de CNN et du New York Times, avaient écrit sur un différend impliquant Elon Musk", a souligné dans un Tweet le Washington Post.

"La suspension impulsive et injustifiée d'un certain nombre de reporters comme celui (du journaliste) de CNN Donie O'Sullivan est inquiétante mais pas surprenante", a réagi de son côté dans un communiqué la chaîne américaine.

"L'instabilité et la volatilité croissante de Twitter est particulièrement préoccupante pour quiconque utilise la plateforme. Nous avons demandé une explication à Twitter, et nous réévaluerons notre relation en fonction de cette réponse", ajoute CNN.