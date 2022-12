Roberta Metsola : "En 2022, l'Europe reste unie face aux crises"

Dans ses vœux du nouvel an, la présidente du Parlement européen a souligné la capacité de l'Europe a rester unie face au Covid :

"Nous avons été chargés de faire face aux vents arrière de la pandémie, une tempête parfaite de changement climatique, de pic d'inflation et de diminution des approvisionnements énergétiques. Tout cela dans le contexte de la guerre sur notre continent. Mais si l'histoire et surtout cette année nous ont appris quelque chose, c'est que l'Union européenne sort des crises plus forte et plus unie.Et en 2023, nous devons redoubler d'efforts pour protéger nos valeurs"

L'Europe face au retour de la guerre sur son sol

Roberta Metsola a insisté sur l'importance de rester aux côtés de l'Ukraine pour "la paix dans la liberté. Paix dans la dignité. Et la paix avec la sécurité." Malgré une nouvelle vague de frappes de missiles à travers le pays, les Ukrainiens se réunissent pour accueillir ensemble la nouvelle année. Après une année marquée par une guerre brutale, l'Europe espère que 2023 apportera enfin la paix.