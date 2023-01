L'âge légal de départ à la retraite atteindra 64 ans en 2030, contre 62 ans aujourd'hui, selon le dossier de presse du gouvernement de présentation de la réforme.

L'âge légal sera progressivement relevé au rythme de trois mois par an à partir du 1er septembre prochain. Il sera donc fixé à 63 ans et 3 mois en 2027 à la fin du quinquennat, puis atteindra la cible de 64 ans en 2030, selon ce document.

43 ans de cotisation dès 2027

La réforme des retraites prévoit d'accélérer l'allongement de durée de cotisations, avançant à 2027 l'exigence de 43 années de cotisations pour une pension à taux plein au lieu de 2035, selon le dossier de presse du gouvernement.

"Pour bénéficier de sa retraite à taux plein, il faudra, dès 2027, avoir travaillé 43 ans, durée de cotisation votée dans le cadre de la loi Touraine de 2014", qui avait fixé l'échéance à 2035, est-il écrit.

La réforme des retraites mettra en place un dispositif "adapté" afin de "protéger les personnes qui ont une carrière longue", indique le gouvernement dans un dossier de presse de présentation de la réforme.

"Le dispositif de carrières longues sera adapté pour qu’aucune personne ayant commencé à travailler tôt ne soit obligée de travailler plus de 44 ans", précise l'exécutif.

La pension minimum revalorisée pour les retraités futurs et actuel

Le minimum de pension sera fixé à 85% du Smic net, "soit près de 1 200 euros par mois dès cette année", pour les futurs retraités ayant une carrière complète, a annoncé ce mardi la Première ministre française en présentant en présentant la réforme des retraites.

Elisabeth Borne a indiqué avoir "décidé d'intégrer" au projet également "la revalorisation des pensions des retraités actuels ayant eu une carrière complète au niveau du Smic", soit "près de deux millions de petites retraites". Précisant que cette mesure serait discutée avec les parlementaires, "_en particulie_r" le groupe LR, la locataire de Matignon a dit que son "objectif" était de la voir figurer dans le projet de loi qui sera présenté en Conseil des ministres le 23 janvier.

Une reforme qui dégagera près de 18 milliards d'euros en 2030 selon le gouvernement

La réforme des retraites présentée le gouvernement "apportera 17,7 milliards d'euros en 2030 aux caisses de retraites", a indiqué le ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire.

Les recettes dégagées grâce à la réforme, qui prévoit un décalage progressif de l'âge légal de départ à la retraite jusqu'à atteindre 64 ans en 2030, feront plus que compenser les "13,5 milliards d'euros" de déficit que le régime de retraite aurait connu en 2030 en l'absence de réforme.

Selon ses calculs, l'exécutif disposera donc d'une cagnotte de 4,2 milliards d'euros pour financer des mesures d'accompagnement.

Quelque 3,1 milliards d'euros serviront à financer les départs en retraite anticipés pour inaptitude ou invalidité, a détaillé Bruno Le Maire.

Première réactions

La droite est "satisfaite d'avoir été entendue" par le gouvernement sur le rythme de report de l'âge de départ à la retraite et la revalorisation des petites pensions, a, quant à lui, réagi le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, Olivier Marleix.

"Nous prenons acte que la Première ministre a entendu un certain nombre de demandes, la première et la plus importante est que le rythme ne soit pas brutal", a-t-il dit à la presse, affirmant que son groupe présenterait un amendement pour "une vraie clause de revoyure" une fois l'âge de départ porté à 63 ans et avant de "poursuivre le cas échéant à 64 ans".

Même son de cloche chez la première organisation patronale française. Le Medef a ainsi salué "les décisions pragmatiques et responsables" prises par le gouvernement pour réformer le système de retraites, tout en restant "opposé au principe d'un index seniors" qui obligera les entreprises à publier la part de leurs salariés âgés.

"Assurer l'avenir de ce pilier du modèle social du pays, tout en maintenant le pouvoir d'achat des actifs et des retraités, conduit nécessairement à travailler plus longtemps", affirme le Medefdans un communiqué.

A l'inverse, le chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a qualifié de "grave régression sociale" la réforme des retraites présentée par la Première ministre Elisabeth Borne.

"Report de l’âge de départ. Augmentation des annuités. Suppression des régimes spéciaux avantageux. La réforme Macron/Borne c’est une grave régression sociale", a-t-il lancé sur Twitter.

Marine Le Pen a, elle, fait part de sa "détermination pour faire barrage" à la réforme "injuste" des retraites.

"Après avoir été élu grâce à la gauche et à la France insoumise, Emmanuel Macron va tenter désormais, avec le soutien de LR, de faire passer la retraite à 64 ans", a dénoncé sur Twitter la figure de de l'extrême droite française.